A Nyerő páros villájában fokozódik a feszültség. A párosok már hosszú ideje össze vannak zárva, a hangulaton pedig nem segített, hogy egy feladatban névtelenül feltett kérdésekre kellett válaszolniuk. Pamela megkapta, hogy túlságosan zárkózott, de mások sem úszták meg könnyen a feladatot.

Béci és Norina - akik utólag csatlakoztak a játékhoz - cseles módon még önmagukhoz is intéztek kérdést, hogy jobb színben tűnjenek fel, ám nem ezzel verték ki a biztosítékot, hanem azzal, hogy Lofti Begit és párját, Rékát nem sorolták az őszinte párosok közé. Young G meg is indokolta.

"Például egy reggeli konfliktushelyzet. Ott voltunk a konyhában, és beszéltük, hogy úúú, tegnap jól beszólt az asszony neked, és fogtad, elfordultál, és semmit nem szóltál vissza..." - mondta Béci Rékának.

"Mert nem is hallottam, hogy hozzám beszélsz. Nem is tudtam, hogy hozzám szóltok. Válaszolok mindenkinek, aki engem kérdez, vagy hozzám szól, nincs olyan, hogy nem válaszolok. Szerinted rád nézek, elfordulok és elmegyek?" - válaszolt Réka. "Huh, de ideges vagyok, felrobbanok" - írta el magát Réka. "Miért nem jöttél oda és kérdeztél meg, hogy mi bajod van, miért nem válaszolt? Azért, mert sunnyogsz, és utána meg rám olvasod így, úgyhogy ezt fejezzük be, légyszíves" - zárta le Réka.

Béci elmondta, nem akarta Rékát megbántani, ő érezte magát megbántva akkor.