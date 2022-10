Az ausztrál New Curtin Egyetem kutatói közzétettek egy tanulmányt arról, hogy mi lesz a földrészek sorsa 200-300 millió év múlva.

Az ausztrál New Curtin Egyetem kutatói szuperszámítógép segítségével szimulálták, hogyan fog kinézni a Föld 200-300 millió év múlva.

A tanulmány szerint a kontinensek összeütköznek majd egymással, bezárul a Csendes-óceán, és létrejön az új szuperkontinens, az Amasia.

A tektonikus lemezek mozgását a kutatók szuperszámítógéppel szimulálták. Azt találták, hogy az elmúlt 2 milliárd évben többször előfordult már, hogy szuperkontinens jött létre, átlagosan 600 millió évente van erre precedens. Több mint 700 millió évvel ezelőtt a Pangea elkezdett darabjaira törni, így pedig megszűnt az ősóceán, a Panthalassa is. A folyamatot tovább görgetve azt találták, hogy a Csendes-óceán egyre kisebbé válik, majd szép lassan be is zárul, hogy aztán ismét szuperkontinens jöjjön létre - olvasható a National Science Reviewban.

A kutatók szerint az Amasia kialakulásával a tengerek szintje alacsonyabb lesz, a hőmérséklet pedig emelkedni fog a bolygón.