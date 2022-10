A zenészt tavaly szeptemberben bűnösnek ítélték, az elsőfokú ítélet szerint felbujtóként, a közüzemi lopásokért 2 év 10 hónap börtönbüntetést kapott, három évre eltiltották a közügyektől. 15 millió forint pénzbüntetést is kapott, valamint 11 milliós vagyonelkobzás mellett a két másik vádlottal együtt az 5 millió forintos perköltséget is ki kell fizetnie. Volt feleségét, Boglárkát felmentették a vádak alól.

A Blikk azt írja, az ügy most másodfokon folytatódik, az ügyészség súlyosabb büntetést kért. Indítványozták, hogy Boglárka korábbi ítéletén módosítsanak, mert úgy gondolják, mégis tudatott az áramlopásokról. Az ügyészség azt indítványozta, hogy Lajcsi volt feleségét is mondják ki bűnösnek, és ítéljék leöltendő börtönbüntetésre, valamint hogy Galambos Lajos börtönbüntetését és közügyektől való eltiltását is súlyosbítsák. Az ügyészség szerint Lajcsi esetében nem számíthatnak enyhítő körülménynek a kitüntetések és a jótékony munkák, ismertsége miatt példát kellene mutatani másokank.

Lajcsi most sem jelent meg a bíróságon, volt felesége azonban igen.