A drogterjesztéssel megvádolt Árpa Attila ellen 2019. március 22-én indult nyomozás. Ha beigazolódnak a vádak, Árpa Attila kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. A színész a kezdetektől fogva tagadja a vádakat, azt azonban elismerte, hogy egyszer rendőrök lepték el az otthonát.

A tárgyalás folytatódott, K. Péter, az elsőrendű vádlott meghallgatásával indult, aki azt állította, hogy a többi vádlott, köztük Árpa Attila is vásárolt tőle kábítószert. A bíróság tovább kérdezgette az elsőrendű vádlottat, meg akartak bizonyosodni arról, hogy ő is ott volt a színésznél rendezett összejövetelen, és valóban eladásra kínált számára kokaint, amiből ő is fogyasztott.

Ezután következett Árpa Attila meghallgatása. "Vallomást kívánok tenni. Bűnösségemet nem ismerem el. Kijelentem, hogy a bűncselekményt nem követtem el. Nem vagyok kábítószer-kereskedő. Nem adtam át másnak és nem kínáltam sosem. Azt nem tagadtam, hogy volt, amikor fogyasztottam. Nem vagyok büszke arra az időszakra. K. Pétert ismerem. Tőle vásároltunk kábítószert, de csak és kizárólag saját fogyasztásunkra. Az, hogy nálam drogos bulik voltak, az nem igaz. Ami igaz, hogy ezek szűk baráti összejövetelek voltak. Leginkább szakmáztunk, beszéltünk, pókereztünk. Az, hogy ezeken az összejöveteleken kinek milyen szokásai vannak, mármint kábítószer szempontjából, ahhoz semmi közöm. Engem az én otthonomban nem kínált senki és én sem kínáltam mást. (...) Nem akarok tiszteletlen lenni, de úgy érzem, ez egy boszorkányüldözés, hogy én itt vagyok. Nem vagyok bűnös" - idézi a Bors Árpa Attilát.

"Őszintén megmondom, hogy mindegy mennyi ideig húzódik el ez a tárgyalás, az biztos, hogy én ártatlan vagyok! A probléma az, hogy nem számít, hogy ártatlan vagyok-e vagy nem. Ez a megbélyegzés sajnos rajtam marad, ilyen a világ. Akármennyire is úgy érzem, hogy fontosabb a hírnevem, mint egy ilyen botrány, én ennek az áldozata vagyok" - mondta a lapnak Attila, akinek ügye pénteken folytatódik.