Miló Viki nyár óta próbálja felvenni a kapcsolatot egy nemzetközi légitársasággal, de nem tudja elérni őket. Minimum 1000 eurót követel sérelmi díjként és kártérítésként.

"Július 27-én történt, hogy Budapestről repültünk volna müncheni átszállással Madridba egy kutya világbajnokságra, amire a két évet készült a koronavírus miatt. Itt történt a fennakadás, és a papíron öt és fél órás útból tizenkettő lett. Sajnos a megpróbáltatásoknak itt nem volt vége. Madridba érkezve ért minket a sokk, hogy nem érkezett meg a poggyászunk. Ezért még bevásárolni is el kellett menni, hogy azért a legfontosabb dolgainkat beszerezzük" - mondta a Borsnak Miló Viki, aki úgy gondolja, a kutyái jobb helyezést érhettek volna el, ha nem mennek keresztül ekkora kálvárián, így jogosnak érzi a követelését.

"Minden második napon küldök a légitársaságnak e-mailt és próbálom az ügyfélszolgálatot is elérni. De semmi válasz nem érkezett, még egy automatikus üzenet sem, hogy fogadták a panaszomat. Most azokat az embereket keresem, akik szintén azon a München-Madrid járaton voltak, amelyiken én vagy hasonló történt velük. Így akkor együtt léphetnénk fel a társaság ellen és jogi úton is nagyobb lehetne az esélyünk. Sajnos a perköltségek is olyan hatalmasak, hogy egyedül nem is bírnám kifizetni" - mondta Viki, aki minden üzenetet elment, amit a légitársaságnak küld.

A hasonló ügyekben jártas utazási szakjogász, dr. Neiger Éva Kata elmondta, mit lehet ilyen esetben tenni. "Első lépésben mindenképpen utána kell nézni a légitársaság általános szerződési feltételeinek. Ebben szerepel a panaszkezelés formája és menete, sokszor az is, hogy a panaszokat milyen határidővel válaszolják meg és milyen dokumentumokat kell benyújtani. Második lépésként érdemes ügyvédhez fordulni, aki tájékoztatni tudja az utazót, hogy alapos-e az igénye. Ha igen, akkor ezt követően az Európai Fogyasztóvédelmi Központot (EFK) javaslom, akik a határon átnyúló jogvitákkal foglalkoznak. Az EFK segítségével a vitarendezés online folyik, egy békéltetési eljárás keretében megkeresik a légitársaságot" - mondta, ez pedig költséghatékonyabb, mint a peres út.