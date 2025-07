5 vad fesztiválszett, ha kitörnél a mindennapokból – Termékekkel, árakkal

A fesztiválszezon nemcsak a koncertekről szól, hanem a fesztiválszettekről is, hogy végre kiléphetsz a „mit vegyek fel a munkahelyre” mókuskerékből. Itt az idő megmutatni a világnak, hogy benned is él egy bohém díva, egy cowgirl vagy egy, a diszkógömbbel titkos kapcsolatban álló sellő. És hogy mi kell ehhez? Egy csipet bátorság, néhány áttetsző anyag, egy-két fémes csillogás, és egy jó adag „mit szólnának ehhez otthon?” életérzés.

Az idei fesztiválszetteket teljesen letarolták az átlátszó, szinte meztelen ruhák.

Ezekkel a fesztiválszettekkel garantáltan nem fogsz mellélőni

Az idei nyár két nagy visszatérője az átlátszó ruha és a strandruhák, amik most nem a tengerpartra, hanem a nagyszínpad előtti porba költöztek. Igen, a bikini már rég nem csak fürdéshez van. Egy jól megválasztott fürdőruhás szett simán lehet fesztiválsztár, főleg, ha flitterek vagy hálós áttetsző anyag is társul hozzá. Emellett a western stílus is újra hódít: itt gondolj szegecsekre, rojtokra, mellényekre, fémes kiegészítőkre – és persze egy jó cowboy csizmára, amiben túlélheted a port, az esőt és a backstage selfie-ket.

Áttetsző álom – H&M Mesh ruha

Nyitott Kötött Maxi Ruha 30 000Ft

Ez a hosszú, sötét mesh ruha a legjobb példa arra, hogy nem kell túl sokat mutatni ahhoz, hogy sokat mondj. Vedd fel egy csillogó bikinire vagy egy sportos szett fölé, és garantáltan több tekintet lesz rajtad, mint a DJ-n. Ideális naplementés táncoláshoz és éjszakai csillagvadászathoz.

Cowgirl minimal – Zara lazada farmer top

LAZADA FARMER TOP 9 995 Ft

Ez a kis semmiség a „városból jöttem, de tudom, hogyan kell fesztiválozni” tökéletes megtestesítője. Párosítsd magas derekú nadrággal vagy miniszoknyával, és már kész is a modern cowgirl look. Ha nagyon bevállalós vagy, vedd fel fémes body fölé. Ne aggódj, a por úgyis elintézi a természetes kontúrt.

Bikiniben a porban – It's Now Cool bikini alsó

It's Now Cool THE SHORTIE - Bikini alsók - conmigo 21 590 Ft

Igen, ez csak egy bikinialsó. De ne becsüld alá: egy statement felsővel vagy hálós tunikával pont annyira szabadságot sugall, mint egy Sunset Lover dal refrénje. Plusz: a szabása egyszerre sportos és vadító.

Fémes mellény – Reserved megkötős mellény

Megkötős mellény fém díszítéssel 15 995Ft

Ez a mellény úgy néz ki, mintha egy diszkógömb és egy rodeóverseny szerelemgyereke lenne – és mi ezért szeretjük. A fémes részletek és a megkötős fazon miatt egyből hangsúlyt ad bármilyen egyszerű alapdarabnak. Ideális azoknak, akik szeretik a glamet, de közben nem riadnak vissza a sörpadoktól sem.