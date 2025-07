Nyilatkozat ide vagy oda, Justin Bieber is szexuális ragadozónak tartja P. Diddyt: íme a bizonyíték

Megszületett az esküdtszék döntése: öt vádpontból háromban ártatlannak, kettőből bűnösnek találták P. Diddyt. Az ítéletet a következő hetekben hirdetik ki, a zenei mogul addig óvadék ellenében sem engedhető ki a börtönből. Az azonban biztos, hogy mivel a legsúlyosabb vádpontokban ártatlannak találták a rappert, életfogytiglant nem kaphat, sőt, vannak, akik szerint 18-24 hónappal megússza, mivel büntetlen előéletű. A tárgyalássorozatot végigkísérők egy része szerint az esküdtek hibáztak, mások szinte örömtáncot jártak a döntés hallatán. A kommentszekciókban más sztárokkal együtt azonban ismét felmerült Justin Bieber neve is annak kapcsán, hogy túl szoros szálak fűzték P. Diddyhez, sőt, arról is lehetett hallani, hogy a mentálisan beteg zenész is Sean Combs áldozata volt.

Justin Bieber menedzsmentje azt állítja, P. Diddy nem bántalmazta az énekest

Forrás: Getty Images North America

Justin Bieber nyilatkozatot adott ki P. Diddy tárgyalássorozata elején

Még májusban, néhány nappal P. Diddy perének kezdete után Justin Bieber menedzsmentje nyilatkozatot adott ki azzal kapcsolatban, igazak-e róla és a Sean Diddy Combsról szóló pletykák. Kijelentette, semmi alapjuk nincs, a zenész őt nem bántalmazta. „Bár Justin nem tartozik Sean Combs áldozatai közé, vannak olyan emberek, akiket valóban bántalmazott. Ha eltereljük a figyelmet erről a valóságról, az elvonja a figyelmet az igazságról, és az áldozatoknak járó és megérdemelt igazságszolgáltatásról” – tették hozzá. Azért volt erre szükség, mert Bieber rajongói körében széles körben elterjedt az a pletyka, hogy a zeneiparban töltött éveinek elején Justin Biebert is szexuálisan zaklathatta a rapper. A szóbeszéd alapját egy 2024-ben felbukkant videó adta , amelyen Sean Diddy Combs és az akkor még kiskorú popsztár „48 órán át lógtak együtt”. A páros egy közös albumon is dolgozott akkoriban.