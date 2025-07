Egy bevásárlás során több tucat apró döntést hozunk. Elsőre talán fel sem tűnik, de ezek az elhatározások összeadódva komolyabb hatással is lehetnek bolygónk állapotára. A fenntarthatóbb vásárlás rajtunk is múlik– a saját bevásárlókosarunk tartalma is számít. Ehhez a Lidl olyan egyszerűen alkalmazható megoldásokat is kínál, amelyek segítenek abban, hogy vásárlásaink során olyan választásokat tehessünk, amivel tehetünk a kevesebb hulladék keletkezéséért háztartásunkban vagy az erőforrások védelméért.

Bevásárlólista: kis előkészület, de fontos lépés a kevesebb élelmiszer-hulladék felé

Az élelmiszerpazarlás a hazai háztartásokban jelen van. Évente 62 kilogramnyi élelmiszert dob ki egy átlagos magyar – derül ki a Nébih legfrissebb kutatásából, ez a pazarlás pedig nemcsak gazdasági, hanem környezeti terhet is jelent. A megelőzés érdekében érdemes jól átgondolni vásárlás előtt, hogy mire van szükség a konyhánkban, s a bevásárlólistával elkerülhetjük, hogy felesleges kiadások ne terheljék a pénztárcánkat, s hulladékként se végezze az el nem fogyasztott élelmiszer. Már azzal sokat tehetünk a környezetért, ha tudatosan megtervezzük a heti menüt, és csak azt vesszük meg, amire valóban szükségünk van.

Zöldség csomagolás nélkül vagy újrazsákban – a zacskók ideje lejárt

A pékáruk, zöldségek és gyümölcsök esetében különösen fontos, hogy elkerüljük az egyszer használatos műanyagok használatát, amelyek egy használat után a szemetesben végzik. Vagy vásároljunk csomagolás nélkül, vagy tartósabb, többször használható újrazsákban. Például a Lidlben kapható újrahasználható zsák, ami nemcsak mosható és strapabíró, hanem a zsák része újrahasznosított műanyagból készült. 5 kg termék szállítására használható és otthoni tárolóeszközként is jó szolgálatot tehet.

Otthon hagytad a szatyrot? Válassz ökotáskát!

Az átgondolt vásárlás nem mindig jár együtt az alapos pakolással. Az üzletekben kapható, újrahasznosítható ökotextilből készült táskákkal könnyen helyettesíthetjük az egyszer használatos műanyag szatyrokat. Ráadásul ezeket hosszabb ideig használhatjuk, így hosszú távon nemcsak gazdaságosabbak lehetnek, de ellentétben az egyszer használatos alternatívákkal, hosszú távú használatuk által kevesebb műanyaghulladék is keletkezik otthonunkban.