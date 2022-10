Fiatalon ismerte meg az ország Mohamed Fatimát. A tehetséges énekesnő számára elképesztően hamar jött a siker, egy csapásra gazdag lett, ám rögtön meglátta a csillogás árnyoldalát is.

Az 1990-es évek népszerű hip-hop formációja, a Fekete Vonat újjáalakul és jövő év elején egy nagyszabású koncerten újra közönség elé áll. A tagok között volt és lesz most is Mohamed Fatima, aki az M2 Petőfi TV zenés portréműsorában, a Magas és Mélyben őszintén vallott a kezdetekről és édesapjával való kapcsolatáról is.

Nem tudtam tizenévesen mit kezdeni azzal a mennyiségű pénzzel, amit a Fekete Vonattal kerestünk. Segítettem édesanyámnak, de két kézzel szórtam el a barátokra is. Akkor mindenki tesó volt körülöttem. Amikor a zenekar megszűnt, ezek az emberek eltűntek, mintha csak porszívóval szívták volna fel őket

– mesélte Fatima, aki mellett egyedül édesanyja és testvére állt a zenekar feloszlásakor. Édesapja elhagyta a családot, ezt pedig sokáig nem tudta feldolgozni az énekesnő. Mostohaapja ráadásul erőszakos ember volt.

Édesapám egyiptomi származású és siketnéma. Csak azután vette fel velem a kapcsolatot, miután édesanyám meghalt. Először örültem, aztán rendkívül furcsa érzés volt, hogy ez az idegen ember a vérszerinti apám.

"Gyerekként meg akartam ismerni apukámat, kívántam, hogy egyszer megölelhessem, de mire 37 éves koromra ez megadatott, már kifejlett a személyiségem, és a környezetemből kaptam olyan férfi energiákat, amelyekre szükségem volt" – mondta Fatima, aki maga is vágyik a családalapításra, ami férje oldalán hamarosan akár meg is valósulhat.