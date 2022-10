Múlt szombaton indult a TV2 népszerű táncos showműsorának, a Dancing with the Stars vadonatúj, harmadik évada. Rögtön az első adásban el is kellett búcsúzni az egyik pártól, és sokak meglepetésére a fitneszlady, Rubint Réka kapta a nézőktől a legkevesebb szavazatot.