Mi is hírt adtunk arról, hogy egy budapesti gimnáziumban késelés történt. A Ripost úgy tudja, a megkéselt fiú barátnője fogta le a szúrt sebet, amíg kiértek a mentők.

A többször megszúrt gimnazista állapotát helyben stabilizálták, majd rögtön kórházba szállították. Csak a gyors segítségen múlt, hogy Samu túlélte a brutális támadást, ugyanis ha a barátnője nem segít rajta, könnyen elvérezhetett volna.

A támadóról egyre több információ kerül napvilágra, nemrég egy felkavaró videó is előkerült róla. A felvételen az látszik, ahogy a fiú lefejeli az iskolai szekrényt. Ez alapján elmondható, hogy Bertoldnak korábban is voltak agresszív megnyilvánulásai, ráadásul több szülő is azt állítja, hogy a diákok kábítószereznek az iskolában.

"Igazgató úr, az ön iskolájában annyi kábítószer van, hogy elég lenne a fél kerületnek, és ne mondja, hogy nem tudja"

– fogalmazott egyikük. Az eset kapcsán a Fővárosi Főügyészség azt indítványozta, hogy letartóztatási indítványára a bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben rendelje végrehajtani a kényszerintézkedést.