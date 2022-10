A 12 éves dombrádon élő kisfiú múlt héten betegedett meg, állapota pedig egyre rosszabb lett. Lázas volt, már nem is evett és inni sem ivott, ezért a háziorvos beutalta a kisvárdai kórházba. A család szerint azonban ott érdemi vizsgálat nem történt.

"Nővéremék be is vitték a gyermeket, de ott azt mondták, hogy a kicsinek semmi baja sincs, van miből leadnia, mert van tartaléka, de igyon sokat" - írta az anya húga. Azt állítják, nem kapott infúziót a gyerek, nem csináltak EKG-t, sem laborvizsgálatokat. A kisfiú otthon sem evett már, nem is ivott, csak lefeküdt aludni. Másnap felkelt és összeesett.

"Reggel felkelt, összeesett és ennyi volt egy 12 éves gyermek élete" - mondta a nagynéni. A család a kórházat okolja.

A kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház arról tájékoztatta a Borsot, hogy értesültek az esetről.

"A sajnálatos haláleset, mely nem intézményünkben történt. Az ezt megelőző eseménnyel kapcsolatban intézményünkben vizsgálat zajlik. További részletekről nem áll módunkban tájékoztatást adni. A gyászoló család felé együttérzésünket fejezzük ki" - tájékoztatott Hegyi Henrik D. főigazgató.