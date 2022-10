Palotás Katalin ugyanis az író halála után azt mondta, nem fogja engedni megjelentetni Moldova utolsó könyvét. Az özvegy nem szerette volna, ha a kapcsolatáról, az érzelmeikről olvas az ország, de ma már úgy gondolja, tartozik annyival szeretett férjének, hogy kiadatja utolsó művét. Ehhez azonban engedélyt kellett kérnie lányaiktól és Moldova eltitkolt, harmadik gyermekétől.

A fiúról az író sosem beszélt, az örökségből is kihagyta, ám ameddig tudta, nagyon sokáig támogatta balkézről született gyermekét. Fizette a gyerektartást, és így fia továbbtanulását is. Az íróra megszólalásig hasonlító és a nevét is viselő fiút megkereste a Blikk, hogy mit szól ahhoz, hogy most a nagy nyilvánosság is megtudta az igazságot. Azt, amit a szűkebb családi körben mindenki ismert.

Időre van szükségem ahhoz, hogy apuval kapcsolatban bármiről beszéljek

– fogalmazott röviden Moldova György Dávid, aki egy informatikai cég marketingeseként dolgozik.