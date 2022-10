Úgy döntött Selma Blair, hogy nem folytatja tovább az amerikai Dancing with the Stars műsorát. Évek óta sclerosis multiplexszel küzd, de a legutóbbi vizsgálatán olyan eredményt kapott, ami miatt fel kellett adnia a versenyt.

Slema Blair már négy éve küzd a sclerosis multiplex betegséggel, szinte minden kezelést kipróbált, ami lehetséges. Mindig őszintén beszélt az állapotáról, és mivel még jól érezte magát, bátran és izgatottan vágott bele a Dancing with the Stars ameraikai változatába, de sajnos nem tudja folytatni. Remek teljesítményt nyújtott az első adásban, de be kellett látnia, hogy ez túl nagy megterhelést jelent a testének, ráadásul olyan vizsgálati eremdényeket kapott, ami miatt kénytelen volt meghozni azt a fájdalmas döntést, hogy feladja a versenyt - írja a Blikk.