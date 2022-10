A pezsgőzésről videó is készült, mely felkerült az internetre és hatalmas felháborodást váltott ki a kommentelők körében. Sokan megrohamozták a videóban szereplő nő, Jacki Pickett éttermét, majd miután a rendőrség feloszlatta a tömeget, és újra kinyitott a kifőzde, valakik betörték a helyiség ablakait.

A monarchiaellenes nő a videón nemcsak pezsgőzik, hanem egy olyan táblát is feltart, melyen a királynőt "gyíkember Liz"-nek nevezi. A fish and chipset árusító bisztrót ma már más üzemelteti, ugyanis Jacki kénytelen volt bezárni a boltot és átadni azt másnak, olyan mértékű gyűlölethullám árasztotta el – számolt be az esetről a DailyMail.