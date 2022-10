Épp egy randira ment Ádám és Ketti, amikor megtörtént a baj. Autójuk fának csapódott a Berhidát és Pétfürdőt összekötő úton. Ádám a baleset következtében belehalt a sérüléseibe, a fiatal lányt azonnal kórházba szállították.

A 21 éves édesanya nagyon súlyos koponya- és agysérülést szenvedett, eltört a kulcscsontja, egy bordája, egy karja és egy lába is. Ketti azóta túl van egy életmentő műtéten, mert leállt a veséje, egy darabig kómában volt. Szülei szerint a szemével kommunikál velük, de az orvosok szerint ez csak reflex.

"Minden nap megyünk hozzá a kórházba, órákon keresztül beszélünk hozzá. Én úgy veszem észre, hogy a szemével ő is beszél hozzám, látom, hogy követi az ápolók mozgását, van kéz- és lábmozgás, de az orvosok szerint ez nem tudatos. Tehát ébren van, de nincs tudatánál. Nem biztatnak semmi jóval, szerintük még az sem biztos, hogy valaha rendbe jön. Kétoldali tüdőgyulladással hozták át Győrből Székesfehérvárra, gégemetszést hajtottak végre rajta, jelenleg lélegeztetőgép segíti a légzésben. Én, ha kell 5-10 évig, vagy ameddig kell, bejárok hozzá, csak kapjam vissza a lányomat" - mesélte a Borsnak Nikolics László, Ketti édesapja.

A fiatal anyuka Sárkeresztúron él a szüleivel, ott neveli másfél éves, tündéri kislányát. A gyermek egyre többször hívja édesanyját, de mindenki úgy látja jobbnak, ha nem viszik be hozzá a kórházba.

"Ez nagyon nehéz mindenkinek, minden nap imádkozunk. Reméljük, hogy imáink meghallgatásra találnak és mihamarabb hazajöhet Ketti! Addig is fáradhatatlanul járunk be hozzá" - tette hozzá az édesapa, akiket anyagilag is megviselt az elmúlt időszak, megszűnt a munkájuk a kórházi látogatások miatt, és a kislánnyal is ők foglalkoznak.