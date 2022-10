Nemrégiben láthattuk a Netflixen a Jeffrey Dahmer életéből készült sorozatot. A hátborzongató történetről ITT írtunk, időközben pedig az is kiderült, Jeffrey Dahmer egyik áldozatának anyja állítja, van, ami nem úgy történt, ahogy a sorozatban . A sorozatgyilkos apja ennél is továbbment, kijelentette, beperli a streaming platformot.

Dahmer apja úgy véli, a szériával személyi jogokat sértettek, vagyis nem kértek engedélyt tőle arra, hogy a fia vallomásait felhasználják - írja a The Us Sun nyomán Promotions. A 86 éves férfi, aki egyébként az ügyvédjein keresztül kommunikál, szerint őt senki nem kereste meg a készítők közül, így több sebből is vérzik a feldolgozás.

„A Dahmer óta annyira sokan jelentek meg Lionel házánál, hogy kénytelen volt több belépni tilos feliratú táblákat és szalagokat beszerezni, hogy ezzel is távoltartsa a hivatlan látogatókat. Sőt Lionel már egy fegyver beszerzésén is elgondolkodott, annyira tarthatatlan állapot uralkodik jelenleg a házánál" - nyilatkozta az ügyvéd és hozzátette, az áldozatok hozzátartozói pénzt követelnek Lioneltől.