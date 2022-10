A Daily Star arról ír, hogy ausztrál szakemberek számoltak be arról, hogy nagy a baj, ugyanis a napkitörések, napviharok a rádióhullámokra és az elektromos hálózatokra is hatással lehetnek. Ez azt jelenti, ilyenkor akár hónapokra, sőt évekre is leállhatnak a hálózatok, az internetet, működésképtelenek lehetnek a műholdak.

A téma ismert kutatója Dr. Benjamin Pope szerint egy százalék esélye van annak, hogy egy ilyen esemény tíz éven belül bekövetkezik, de az évszázad végéig mindenképp elér minket egy ilyen vihar.

A már most is erős napkitöréseket az elkövetkező években még újabbak, még erősebbek követik, melynek tetőpontját 2025-re várják a tudósok. Mivel a Földnek is van saját mágneses mezeje, az ilyen napkitörések nem csak a műszaki berendezésekre, hanem akár az időjárásra is hatással lehetnek. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy az emberi vagy állati szervezetre gyakorol-e bármilyen káros hatást a napkitörés.