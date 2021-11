Az elmúlt hetekben több nagy napkitörés is volt, ezek pedig nem egyedülálló jelenségek.

A tudósok szerint a mostani, sorozatos napkitörések az előjelei egy jövőbeni, súlyosabb napviharnak. A Nap bizonyos időszakonként megváltoztatja mágneses polaritását, azaz helyet cserél az északi és déli oldal. Ezek okozzák a napkitöréseket, a súlyosabb napviharokat, amik képesek lehetnek a földi műszerekben zavart okozni, mindemellett az égen gyönyörű fényjelenségeket létrehozni.

Égitestünk jelenleg a 25. ilyen ciklusában van, melynek tetőpontját 2025-re várják a tudósok. A már most is erős napkitöréseket az elkövetkező években még újabbak, még erősebbek követik. Elképzelhető, hogy a Nap és a Föld közti távolság miatt bolygónkat egy olyan nagy kitörés éri majd el, melyben összeadódnak különböző, kisebb lökések - számolt be róla a DailyStar.

Mivel a Földnek is van saját mágneses mezeje, az ilyen napkitörések nem csak a műszaki berendezésekre, hanem akár az időjárásra is hatással lehetnek. Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy az emberi vagy állati szervezetre gyakorol-e bármilyen káros hatást a napkitörés.