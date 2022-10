Ahogy megírtuk, Lakatos Márk keményen beleállt Pápai Jociba és Majkába legújabb daluk miatt. A stylistnál az verte ki a biztosítékot, hogy Pápai Joci legújabb száma a Barokk címet viseli, miközben szerinte a dalnak semmi köze nincs ehhez a stílustörténeti korszakhoz, mely éppen Lakatos kedvence. Nem kellett sokat várni Majka válaszára sem , most pedig Pápai Joci is kifejtette véleményét.

"Tisztelt Lakatos Márk! Nem akartam én ilyesmivel foglalkozni a szabadidőmben, nem is tartozom magyarázattal senkinek, de látom rajtad, hogy még a szemed is rángatózik az idegtől, mert annyira foglalkoztat ez a mérhetetlen anomália. Nélküled is hatalmasat megy a dal és átjött a hallgatóknak, amit az alkotás közben éreztünk! Mielőtt még begyűjtenél egy agyvérzést, elmesélek egy történetet, amihez amúgy semmi közöd nincs, de most a tisztánlátás miatt mégis így döntöttem" - kezdi posztját Jocit, amit itt el is olvashatsz.

A dalt itt meg is hallgathatod: