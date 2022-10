Szinte csak dicsértetet kapott Pap Dorci és Baranya Dávid a Dancing with the Stars negyedik élő adásában. Szenvedélyes kortárs táncuk mindenkit lenyűgözözött. A műsor után elmondták, mi jelentette számukra a legnagyobb nehézséget és miként készültek a produkcióra.

Pap Dorci kitáncolta magából az érzéseit a Dancing with the Stars adásában: egy érzelmes kortárs produkciót mutattak be Baranya Dáviddal. Itt beszélt először Dorci arról, hogy kapcsolata Esztergályos Patrikkal zátonyra futott.

A műsor után elmondták, hogy adásról adásra több érzelmet és mozdulatot visznek a produkcióba. Dorci arról vallott, hogy a továbbiakban is szeretne táncolni, mert nagyon sokat kap ettől a mozgásformától. "A tánc olyan érzést ad, amit semmi más az életben" - vallotta.

A beszélgetést az alábbi videóban nézheted meg: