Még február 28-án, a hajnali órákban riasztották a Rétsági Mentőállomás esetkocsiját, mert az egyik közeli faluban egy fiatal férfi rosszul lett. Bajtársaink azonnal elindultak a községbe, ahol a főúton a beteg édesapja várta őket autójával, hogy a mentőt elvezesse a birtokához. A gépkocsivezető azonban úgy ítélte meg, hogy az alacsony kapu alatt nem fér át a mentőautó, ezért a mentőtiszt és a mentőápoló magához vette a szükséges felszereléseket és gyalogosan indultak a lakóház felé. Az 52 éves apa eközben trágár szavakat vágott a gépkocsivezető fejéhez, amiért nem követte őt egészen a házig.

A haragra gerjedt férfi ezek után fizikailag is bántalmazta bajtársunkat, aki a fejére mért ütéstől rögtön a földre zuhant és rövid időre eszméletét is vesztette. Az életmentők ekkor a rendőrség gyors segítségét kérték, akik perceken belül helyszínre is értek és megtették a szükséges intézkedéseket.

"A bántalmazás módját figyelembe véve fennállt a valós veszélye a súlyosabb fej- vagy végtagsérülésnek is, amik elmaradása a véletlennek volt köszönhető " – hangsúlyozta az ügyészség, ami most indítványozta, hogy a Balassagyarmati Járásbíróság a sértettel szemben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabjon ki, valamint hogy fizettesse meg az eljárás során keletkezett közel 55 000 forintnyi bűnügyi költséget is - írta Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.