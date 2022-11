Egy évvel ezelőtt jelentette be Vitray Tamás, hogy végleg visszavonul, ezért azóta nem is nagyon nyilatkozott, de most, hogy november 5-én betölti a 90. életévét, kivételt tett. Elárulta, egy ebéddel fogják megünnepelni a nagy napot, és azt is elmondta, mivel telnek a napjai.

"Hála Istennek nem történik semmi különleges velem, ennél jobbat az ember nem tud mondani ebben a korban. Próbálom megőrizni azt az életformát, amit negyedik éve élek, amióta egyedül vagyok. Van rendszer az életemben, reggelente elvégzem azt a fizikai munkát, ami szerintem egy korombelinek elengedhetetlen, hogy működőképes legyen. Gimnasztikázom, szobabiciklizem. Volt olyan szakasza az életemnek – és akkor sem voltam nagyon fiatal –, amikor kijártam a Margit-szigetre, futottam egy kört, utána elmentem úszni. Ez ma már nem így van. Együtt jár a korral, és az ember pontosan tudja, bármilyen egészségügyi probléma után nem tér vissza ugyanarra a színvonalra és képességhez, mint előtte. A Covid-járvány miatt döntöttem úgy, hogy bizonyos dolgokat leépítek, és itt a nyilvános helyek látogatására gondolok. Elmaradtak a színházak, a koncertek, mégsem sikerült teljesen megúsznom a koronavírust. Autóval járok, mégis a második menetben valahogy én is elkaptam. Nagyjából egy hétig köhögtem, olyan volt, mint egy nátha vagy enyhe influenza. Az első hullámnál négy oltást kaptam, feltételezem, hogy ezáltal valamelyest védettséget kapott a szervezetem" - mondta a Borsnak Vitray. Hozzátette, sokan vannak, akik már nincsenek vele.

"Háromszor nősültem, minden esetben más családba kerültem, de a tanítványaim, vagy akikkel együtt dolgoztam, mindig jelentkeztek ünnepek vagy születésnap alkalmával. Kevésbé vidám téma, de sajnos mellőlem sokan végleg elmentek. A barátaim, tenisz vagy kártyapartnerem, akikkel koncertre jártam, elmentek. Olyan kollégáim is voltak, akik az én szárnyaim alatt nőttek föl – nem is egy – de már nincsenek velünk. Ez keserves egy kicsit, és persze ezt a fájdalmat nem egész évben hordozza az ember, ám ilyenkor és nagy ünnepeken mégis eszembe jutnak" - tette hozzá a legendás tévés.