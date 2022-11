Egy 30 év körüli férfi vasárnap betört a a Nagykanizsai Mentőállomásra, és értékes eszközöket lopott el. Az esetről az országos Mentőszolgálat számolt be közösségi oldalán.

"Nem tudni, hogy mi járt a fejében annak a 30 év körüli a férfinak, aki a kerítést átvágva mászott be vasárnap a Nagykanizsai Mentőállomásra és lopott el értékes mentőeszközöket az egyik garázsból. A felszerelés azonban vélhetően nehéznek bizonyult a gazembernek, így több életmentő eszközt is eldobált hazafele menet, amiket a bajtársaink találtak meg az utcán. Az életmentők a rendőrség segítségét kérték, akik pár órán belül elfogták a férfit és megtalálták nála az ellopott táskákat, motoros szívót, fonendoszkópot, ollókat és minden egyebet, amit így hamarosan visszakaphatnak a mentők" - számolt be az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.