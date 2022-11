Mély megrendüléssel tudatjuk mindenkivel, hogy a legendás játékos, a magyar tenisz örökös bajnoka, Szabó Éva 77 éves korában elhunyt. A Magyar Tenisz Szövetség és a Vasas SC saját halottjának tekinti - írta a Hungarian Tennis a Facebook-oldalán.

Szabó Éva másfél évtizeden át, 1964 és 1979 között szerepelt a válogatottban, 1973-ban és 1974-ben az év teniszezője volt Magyarországon, huszonhét magyar bajnoki címet nyert. A világ legjobbjai között is eredményesen szerepelt – volt 37. is a világranglistán –, Monte Carlóban elődöntős, a Roland Garroson és a nagy római salakpályás viadalon egyaránt negyeddöntős hellyel büszkélkedhetett, a kontinensbajnokságokról nyolc érmet őriz. Martina Navratilova ellen akkor sikerült nyernie, amikor az akkor még csehszlovák színekben szereplő klasszis már 10. volt a világrangsorban (1976). Párosban Kitzbühelben bajnoki címet nyert, a hamburgi viadalon döntős volt. A veterán világversenyekről számos trófeát őriz – volt világbajnok, Európa-bajnok is.

Sportvezetőként is sokat szolgálta a hazai teniszt, Vas megye sportját, s a rendszerváltást követően két cikluson át alpolgármester volt falujában, Sorokpolányban. Az elsők között kapta meg a Magyar Tenisz Szövetség életműdíját (2006), és az európai szövetség is rangos kitüntetéssel tisztelgett a magyar teniszsport kiemelkedő egyénisége előtt. Emlékét mindörökre megőrizzük!