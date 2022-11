Khloe Kardashian megmutatta, hogy nagyon is rendben vannak a keblei. New Yorkban vett részt egy eseményen, ahol testhezálló, csillogó ruhát viselt. A LaQuan Smith által tervezett darab jól láttatta Khloe hasizmát, és a melleit is. Jobb cicijének a fele ki is lógott, a bimbói pedig szinte átszúrták a vékony anyagot.