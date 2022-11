A Copernicus klímaváltozást figyelő szolgálatának (C3S) jelentése szerint októberében Európa nagy részén átlag feletti hőmérséklet volt tapasztalható, csak Izlandon és Törökországban volt valamivel az átlag alatti a hőmérséklet.

"Egy hőhullám októberben rekordmagas hőmérsékletet eredményezett Nyugat-Európában. Korábban mért felső hőmérsékleti értékek dőltek meg Ausztriában, Svájcban és Franciaországban, valamint Olaszország és Spanyolország nagy részén" - tájékoztattak. Franciaországban és Spanyolországban a 30 Celsius-fokot is meghaladó napi rekordhőmérsékletet mértek, Ausztria pedig az eddigi legmelegebb októberi éjszakáról számolt be, amikor a hőmérő higanyszála nem süllyedt 20,4 Celsius-fok alá - írták.

Megjegyezték, Kanadában is rekordmeleget mértek októberben, valamint Grönlandon és Szibériában is az átlagosnál melegebb hőmérsékleti értékeket jegyeztek fel a hónap folyamán. Az átlagosnál hidegebbet Ausztráliában, Oroszország távol-keleti területein és a Nyugat-Antarktisz egyes részein regisztráltak a múlt hónapban.



A jelentés szerint az északi-sarkvidék jegének kiterjedése 9 százalékkal maradt el az októberben átlagostól, ami jóval meghaladja a 2020 azonos hónapjában feljegyzett, kiemelkedőnek számító minimumot. Kiemelték továbbá, hogy az októberi szokatlan meleg az esőzések hiányával társult. Az átlagosnál szárazabb időjárás Dél-Európa és a Kaukázus nagy részét jellemezte. Ezzel szemben az Ibériai-félsziget északnyugati részén, Franciaország és Németország egyes részein, az Egyesült Királyságban és Írországban, Skandinávia északnyugati részén, Kelet-Európa egyes területein, valamint Kelet- és Közép-Törökországban az időjárás csapadékosabb volt az átlagosnál októberben.