Múlt pénteken leégett Babos László festőművész háza. A történtekről fia, Babos Zsili Bertalan osztott meg képeket, abban bízva, hogy így tud segíteni az édesapján. A tűz a garázsban keletkezett, és onnan pillanatok alatt átterjedt mindenhová.

"Autót bütykölt a garázsban apám, ekkor kapott lángra egy szikra, és terjedt át mindenhová. Nem maradt semmije, csak a munkásruhája és a telefonja a kezében!" – mondta a festőművész fia a Borsnak, hozzátéve, hogy az egész öröksége elégett a tűzben. Zsili egyébként a gyönyörű Rókusfalvy Lili műsorvezető férje, Rókusfalvy Pál veje.

"Lilinek és a gyerekeknek csak fotón mutattam meg, milyen pusztítást végzett a tűz, apám pedig meghúzza magát addig felváltva nálunk, vagy a húgomnál" – folytatta Babos, művésznevén Zsili, akit érzelmileg is megvisel a veszteség, hiszen az összes gyermekkori emléke is oda lett.

"Oda a családunk múltja, jelene és jövője. Szörnyű és szívszorító látvány apám szobrait is látni, ahogy minden megsemmisült. Pótolhatatlan veszteség, sokkoló. Fél évszázada lakott a családi házunkban, így jó pár festményt, szobrot, megannyi értékes tárgyat halmozott fel. Ő egy igazi 'bohém művész' egyébként, és most is mintha fel sem fogta volna, csak viccelődik ezen!" – mesélte a szintén művész Zsili.

Kérdeztük, vajon az após, Rókusfalvy Pál tud-e segíteni bármiben. Mint kiderült, az egész család sokat segít, de ezt most a Babos család intézi. Hozzátette, apja és Pál nagyon különböző emberek.

Aki segíteni szeretne anyagilag Babos László családjának, megteheti a következő számlaszámon: 12100011-17674207, Babos Bertalan András