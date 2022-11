Viktor és Lili adásban mondták el: még fel sem fogták, hogy ők lettek a műsor győztesei és ezzel megnyerték a 10 millió forintot, és arról is beszéltek, hog játék közben már-már elveszítették a reményt.

A pár a játék közben olyannyira feszült volt, hogy csúnyán össze is vesztek, amit itt nézhetsz meg:

„Csodálatos élmény, hogy az élet velejét megkaptuk itt a Párharcban, nagyon hasznosnak találom. Imádom az adrenalint, és rengeteget kaptam belőle. A mi taktikánk az őszinteség volt, és be is igazolódott, hogy ennek a csodának, amiből ma már nagyon kevés van, és rendkívül kevés ember használja, van létjogosultsága. Úgy gondolom, nagyon jót tett a párkapcsolatunknak a műsor, ugyanis zanzásítva ért minket rengeteg élmény, megismertük egymás reakcióit extrém helyzetekben, rengeteget tanultunk. Azóta még jobban szeretjük és tiszteljük egymást. A játék során, azt hiszem, nagyon sokat segítettünk Csokiék kibontakozásában. A végső összecsapásban egy Dávid és Góliát harcot láthattunk, ahol végül fej-fej mellett haladva mégiscsak az önkontroll és a végtelen kitartás győzött a szétszórtság és a pánik helyett. A nyereményt természetesen elfelezzük, Lili azt csinál a saját részével, amit csak szeretne, én házat építek belőle és elmegyünk egy újabb világot felfedezni, ahol megint tanulhatunk valami újat magunkról és az emberiségről" – mondta Varga Viktor.

„Nagyon különleges érzés volt egy ilyen műsorban szerepelni, hiszen sosem tudtuk előre, hogy mire számítsunk. Érzelmi hullámvasút volt a számomra, de jó értelemben. Szerintem igenis számít, hogyan játszunk, vagy taktikázunk, hiszen az is a játék része, hogy ki milyen szövetségeket köt. Viszont azt gondolom, mi elég őszintén játszottunk, így nem is feltétlenül nevezném taktikázásnak. Rengeteget tanultam saját magammal kapcsolatban is, például hogyan kezeljem a stresszes helyzeteket, hogyan legyek türelmesebb. A döntőben is rendkívüli fókuszra és kitartásra volt szükség, számomra az volt a legnehezebb, mikor több körön keresztül mindig csak egy ponton múlott a győzelem. Ettől nagyon elkezdtem befeszülni, sajnáltam is, hogy egy kicsit összekaptunk az egyik feladat közben és nem tudtuk kellő higgadtsággal kezelni. De mikor a végső feladatnál sikerült behúznunk az utolsó pontot, az csodálatos érzés volt" – tette hozzá Zsembera Liliána, aki szintén alig várja, hogy valamerre újra elutazzanak Viktorral, mert ezek azok az időszakok, amikor a munkából kiszakadva huzamosabb időt tölthetnek együtt.

Viktorék villaléte amúgy sem volt konfliktusmentes. A zenész többször kifejtette, többen nem értik a játék lényegét. Végső ellenfele, Csoki is sokat balhézott, ő nem a játékostársakkal, hanem párjával, Heddával került többször összetűzésbe, és a finálé előtti napon alaposan fel is öntött a garatra.