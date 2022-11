Meglehetősen sötét dolgok láttak most napvilágot Britney Spears családjáról. Egy nemrég megjelent cikkben több rokon is azt állítja, nem biztos, hogy az énekesnő nagymamája öngyilkos lett.

Britney nagymamája, Emma Jean Spears 1966-ban végzett magával, nem sokkal azután, hogy elveszítette második, akkor háromnapos gyermekét. A nő egy puskával kiment a kisfiú sírjához és öngyilkos lett. Nem ez volt az első alkalom, hogy megpróbálta eldobni magától az életét, de addig mindig sikerült megmenteni őt.

A New York Magazine friss cikke alapján azonban elképzelhető, hogy mégsem öngyilkosság történt. A lap megszólaltatta a Spears-család több tagját is, akiknek a beszámolójából kiderült, hogy a nagypapa igazi zsarnokként uralkodott a családján. Szigorú és kegyetlen szülő volt, akitől örökölhette viselkedését fia, Jamie is, a híres énekesnő édesapja.

Az újságnak nyilatkozó egyik rokon, – aki kérte, hogy a nevét ne említsék – azt mondja, közvetve a nagypapa okozta a nagymama halálát, a férfinek ugyanis gonosz természete volt. Ezt egy korábbi nyilatkozat is megerősíti, melyben a nagynéni kifejti, June-nak így vagy úgy, de köze volt a tragédiához, még ha nem is ő maga húzta meg a ravaszt.

A lap megkereste az érintetteket, de nem nyilatkoztak, ellenben Britney Spears pár nappal később egy posztban reagált az ügyre:

Jó hírek, jó hírek! Még mindig lélegzem. Vicces, hogy ugyanaz a két ember, aki életet adott nekem, pontosan ugyanaz a két ember, aki elvette azt

– idézte az énekesnőt az Index.