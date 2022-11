Tolvai Reni kiskutyája nem is olyan pici, ugyanis Luxi a napokban ünnepelte 11. születésnapját. Az énekesnő több meglepetéssel is készült a szeretett ebnek, aki még tortát is kapott a jeles nap alkalmából. A mindenféle finomságból álló tortácskán egy díszes felirat is helyet kapott, a háttérben pedig egy hatalmas, lufiból készített 11-es hirdeti az ünnepelt életkorát.

Az asztalon, a tortácska mellett ékszerek, jutalomfalatok, valamint egy kis pezsgő és egy új kutyaruha is az ajándékok sorát erősíti – látható a videón, melyet ide kattintva tudsz megnézni.