A Kínában élő Chen arról híres, cigivel a szájában futja a maratonokat, ráadásul nem is akárhogy...

A Kínában élő 50 éves Chen nem éppen az egészségtudatos sportolók példaképe. A férfi láncdohányos, ám esze ágában sincs lemondani a futásról, ezért úgy futja a maratonokat, hogy közben füstöl a cigi a szájában -írja a Daily Mail cikke alapján a 24.

Chen a Jiande városában rendezett maratont is így teljesítette, ráadásul kevesebb mint három és fél óra alatt futotta le a 42 kilométeres távot. Nem volt akadály az sem, hogy a futás közben cigizzen, sőt, valóüszínűleg a nikotin doppingolta. A férfi több ultramaratont is dohányozva teljesített már, de ennek nincs is akadálya, ugyanis jelenleg nincs olyan szabály, ami tiltja a maratonisták verseny közbeni dohányzását.

A dohányzó maratonistáról itt találsz fotókat.