Tóth Andi nem táncolt a a Dancing with the Stars elődöntőjében, csak jövő héten, a döntőben lép parkettre Andrei Mangrával. A felkészülésről és a mögötte álló nehéz időszakról azonban mondott pár szót a szombati adásban Kiss Ramónának.

"Nagyon nehéz volt ez az év, nagyon embert próbáló volt. Ki tudsz égni nyilván. 200-300 bulim volt az idén összesen. Szóval fáradt vagyok! Féltem, hogy nem marad energiám erre a produkcióra, viszont éreztem, hogy a testem is egyszerűen már hiányolta ezt a fajta boldogsághormont, hogy táncolhat. Szeretném a decembert teljesen pihenéssel tölteni, és januártól majd újragondolom, hogy a jövő évben majd mi várható tőlem" - mondta Ramónának Tóth Andi, aki könnyes szemmel hallgatta az énekesnő szavait.

Rami kíváncsi volt arra is, hogy vajon Andi bezárkózott-e. Az énekesnő elmondta, nincs zárva a kapu, nincs rajta lakat, ki lehet nyitni azt a kilincset, de csak olyanokat enged be, akik jóindulattal és kíváncsisággal lépnének be.

"A magánéletem, a párkapcsolatom, a barátaim illetve a munkám mélyebbb részeit nem feltétlen osztom meg, ez nem azért van, mert titkolok bármit, vagy én magam vagyok felszínes, csak attól független, hogy közszereplők vagyunk, mindenkit megillet a magánélet" - zárta a beszélgetést Andi.