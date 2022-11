Ám nemcsak Niki szeretné, ha valaki végre megtérítené a homlokzat leomlása miatti kárát, a társasház lakói is örülnének, ha valaki végre foglalkozna az ő problémájukkal is. Ugyanis a ház felsőszinti lakásai folyamatosan beáznak. Emiatt lakógyűlést is tartottak nemrég, ám ott a kivitelező nem jelent meg.

A lakók igyekeznek békés megoldást találni, és megegyezni a felelőssel, de egyelőre nem tudják, hova forduljanak a panaszaikkal. Az egyikük a Borsnak elmondta, hogy a nemrég megtartott gyűlésre egy 25 pontos napirenddel készültek, ám ezeknek csak egy részét tudták megbeszélni, mert a kivitelező nem jelent meg, így nem volt kinek feltenni a kérdéseiket, holott a felső szinten 12 lakás van, így nem kevés ember helyzete megoldatlan jelenleg:

"Az építkezés halad, dolgoznak a munkások, az újonnan készített lakások belső falait is elkezdték felhúzni, de a felső szint alatt levő a lakások továbbra is beáznak, mivel még mindig nem készült el az a tető, ami ezt problémát megoldaná. Ez pedig így a tél elején nem túl jó. Az építkezés eredeti határideje tudomásuk szerint ez év vége lett volna, de úgy tűnik, hogy csúszás van, és a sérült lakások rendbehozatala csak ezután kezdődhetne" - sorolta a lapnak a problémáit az érintett lakó, hozzátéve, hogy úgy tudják, a vizsgálatok még tartanak, de egyelőre nincs megnevezve senki felelősnek, így jelenleg annyit tehetnek, hogy elküldik a kivitelezőnek a lakógyűlés jegyzőkönyvét és vérják a reakcióját.