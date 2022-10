A Borsnak Réka számolt be a jelenlegi helyzetről, ő a negyedik emeleten lakik:

"Amikor ez történt éppen itthon voltam, és először azt hittem, hogy földrengés van. Félelmetes volt. Összefutottunk a körfolyosón. A mi lakásunk nem az utcai fronton van, ezért a rettenetes zaj okát nem láttam. Csak öt nap múlva mehettünk vissza a lakásunkba. Elkezdtek építeni egy vendégfödémet majd utána bontották el a tetőt. Hogy ez milyen zajjal és porral jár, arról nem beszélnék, de a vendégfödém egyáltalán nem úgy „sikerült", ahogy tervezték. Utat talál alatta a víz. Állandóan folyik a hibaelhárítás, keresik a rést, csak nem találják. Nálunk már a tavaszi hónapokban is ázott a plafon. Most az ablakokon és a bejárati ajtó alatt is befolyik a csapadék egy-egy nagyobb esőzéskor, mert azok fölött semmilyen védelem nincs. Ettől annyira szétrohadtak a fakeretek, hogy nem tudom hogyan lehetne majd rendbe hozni. Ígéretek elhangzottak, és jegyzőkönyvben is rögzítették, hogy ha befejeződik az építkezés, akkor mindent visszaállítanak az eredeti állapotába. A feladat elvégzése azokra vár, akik a most a ráépítésen dolgoznak. Tavasszal azt ígérték, hogy ez ősszel megtörténik, de elmaradásban vannak, és jó ha erre jövő tavasszal sor kerül. Télen nem is engedném, hogy ebbe belekezdjenek. Arra is szeretnénk választ kapni, hogy a fűtés miatt várhatóan megnövekedő költségeinkre kapunk-e kártérítést."

Az egyik idős házaspár lakásában több mint 10 vödröt kellett elhelyezni, ömlött a víz a plafonról. A bútorokat le kellett takarni fóliával. A 81 éves bácsinak segítséget kellett kérni a vödrök ürítéséhez. Az egyik nagyobb zivatar után a lámpán folyt a víz, és nem volt áram.

A házomlásbanaz Operettszínház egyik balerínája is megsérült, Niki most az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben gyógyul, szerelme nemrég kérte meg a kezét. A lábát egyelőre nem tudja használni, de hisz benne, hogy egyszer visszatérhet a színpadra.