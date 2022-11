Demcsák Zsuzsa hosszú heteken át távol volt otthonától, ugyanis a Karib-tenger térségében forgatta a TV2 párkereső realityjét, a Money or Love-ot. A műsornak azonban vége, így a képernyős is hazatérhetett, ám nagy fordulatot vett az élete azóta, hogy belevágott ebbe a kalandba.

Még javában forgatták a realityt, amikor Demcsák Zsuzsa saját közösségi oldalán bejelentette, hogy férjével a válás mellett döntöttek.

"Jövőbeli, munkával kapcsolatos terveink olyan hosszú időre választanak el egymástól, ami sajnos nem teszi lehetővé a házasságunk fenntartását. El kell engednünk egymás kezét, de mindig ott leszünk egymásnak, mint legjobb barátok"

– írta akkor a posztjában a műsorvezető, aki most megtörte a csendet, és habár a házasságáról, a válásáról nem, de hazatéréséről mesélt a Borsnak.

Nem tudom szavakba önteni, mennyire jó itthon lenni!

– kezdte a lapnak Zsuzsa, aki igyekszik bepótolni a gyermekei nélkül töltött időt, és részt vesz minden kötelező iskolai programon. A Bors kérdésére elárulta, hogy most csak édesanyjára és saját magára számíthat.

Demcsák emellett elmondta, hogy szoros barátságot kötött Gáspár Zsolttal, akivel idén harmadik éve vezeti a Farm VIP-t. A celebreality november 21-én, hétfőn indult a TV2-n.

"Zsolti nagy ajándék az életemben. Amíg Dominikán voltam, akkor is sokat beszéltünk, sőt még a gyerekeimről is gondoskodott itthon. A Farm VIP harmadik évadának forgatása pedig szerintem minden eddiginél jobb volt. Alig várom, hogy a nézők is annyira szeressék, mint amennyire mi szerettük készíteni."