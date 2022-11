Novozányszki Fanni öt évvel ezelőtt, 2017. november 20-án tűnt el az albérletéből, gyilkosa egy nappal később szabadult meg a holttestétől a vádirat szerint, a Dunába dobhatta a testet a férfi.

"Az a mai napig nem tisztázott, hogy a két nap közül pontosan melyiken ölte meg. Ennek értelmében öt évvel később, 2022. november 22-től lehet beadni a bíróságra a kérelmet a halottá nyilvánítási eljárás megkezdésére, amit meg is teszünk. Természetesen Fanni édesanyjával egyeztettem, mert a halottá nyilvánítás több szempontból is nagyon fontos. Amíg ez nem történik meg, vissza lehet élni Fanni nevével, például telefont, autót vagy bármi mást vásárolhatnak a nevében" - mondta a Blikknek a Novozánszki család jogi képviselője, dr. Lichy József.

A hagyatéki eljárás is ezután indulhat el, de síremléket is csak a halotti anyakönyvi kivonat birtokában állíttathatnak. Fanni lakásában talált 5 millió forintot is csak a folyamat végén kaphatják meg a közjegyző által.

"Sajnos, attól félek, hogy ez sem fog zökkenőmentesen zajlani. Először az illetékes bíróság egy hirdetményt köteles megjelentetni 30 napig a honlapján. Ez gyakorlatilag egy felhívás, hogy aki bármit tud az eltűnt lány hollétével kapcsolatban, jelentkezzen. Ezt követően tárgyalás kezdődik, ahol meghallgatják a gyilkosságért első fokon elítélt B. Lászlót is. Ő feltehetőleg azt mondja majd, amit eddig is, hogy élve átadta Fannit megoldó embereknek, és azóta nem tud róla semmit, magyarán szerinte az sem kizárt, hogy él a lány. Ezután majd nekem kell bizonyítani, hogy ez hazugság, és minden létező, fellelhető bizonyíték a lány halálát támasztja alá. Végül, ha jogerősen kihirdetik a halottá nyilvánító végzést, ezt a bíróság megküldi az anyakönyvi hivatalnak és a Vöröskeresztnek" - mondta dr. Lichy József. Fanni édesanyja máig mély gyászban van.

"Katalin a mai napig mély gyászban van. Nem tud és nem is akar továbblépni, a lelkében Fanni most is él. Reálisan azonban tudja, hogy az az élet rendje, hogy beadjuk a bírósághoz a papírokat. Számára a legfontosabb, hogy síremléket állítson imádott lánya emlékére" - tette hozzá a jogi képviselő.