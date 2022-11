November 26-án, szombaton este kerül adásba a TV2 táncos show-jának döntője. A fináléban táncparkettre lép Pap Dorci, Somhegyi Krisztián és Csobot Adél is. Az énekesnőnek sokak szerint könnyű dolga van, hiszen korábban versenytáncolt, ezért most tiszta vizet öntött a pohárba.

Csobot Adél és Hegyes Berci az egyik nagy esélyese a Dancing with the Stars idei évadának. A fiatal énekesnő az első szezon nyertes táncosával vágott bele a műsorba és meg sem álltak a fináléig. A felkészülésüket és a produkcióikat azonban majdnem veszélybe sodorta egy sérülés, melyről most beszéltek először.

Adél ugyanis az egyik emelés során bordatörést szenvedett:

Az hosszú heteken keresztül fájt, hétvégén is fájdalomcsillapítóval tudtam csak táncolni

– árulta el egyik követőjének kérdésére Adél a Bors szerint. Az énekesnő és táncpartnere emelett reagált arra a felvetésre is, miszerint Adélnak azért van könnyű dolga, mivel régen versenyszerűen táncolt.

"Most szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, mert sokszor látunk olyan kommenteket, hogy Adélnak könnyű, mert táncos múltja van... De Adélnak nincsen versenytáncos múltja!" – árulta el Berci.

Néptáncoltam, még Nagykárolyban, ahol felnőttem, ott is van egy kultúrház és ott is van ilyen modern tánc néven futó foglalkozás. Arra jártam, de én soha nem tanultam rumba lépéseket

– tette hozzá Adél.