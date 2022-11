Adél és Berci légies rumbával kápráztatta el a nézőket a hatodik adásban, amelynek nem is maradt el a hatása: a zsűri könnyekig meghatódott, és az idei évad során először a maximális 40 ponttal jutalmazták a párost. Az énekesnő és a táncos keményen meg is dolgozott azért, hogy elsőként kapják meg a 40 pontot, most pedig kiderül, hogy élték meg magát a táncot, és a zsűri értékelését.