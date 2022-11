Az udvarhölgyek évszázadok óta szolgálják a királyi család nőtagjait, így természetesen a néhai királynő, II. Erzsébet mellett is többen "dolgoztak". A szerepük összetett: egyszerre személyi asszisztensek, tanácsadók, kísérők és tekinthetünk rájuk társalkodónőként is. Ezt a hivatalos pozíciót szüntette meg most III. Károly kedvese, Kamilla királyné.

Kamilla azonban nem marad egyedül vagy éppenséggel segítő nélkül, egyszerűen csak más néven illetik majd az "udvarhölgyeit", akik a legjobb barátai közül kerülnek ki. Nemcsak névleg változik meg a pozíció, hanem a feladataik is mások lesznek, ám az, hogy pontosan miként változik a munkaköri leírás, azt egyelőre még nem tudni.

A korábbi udvarhölgyeket nem bocsájtják el, továbbra is a palota alkalmazásában állnak majd, csak más feladatokat kapnak – olvasható a Daily Mail cikkében.