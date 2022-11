A néhai brit királynő fia, egyben a jelenlegi uralkodó, III. Károly öccse is belekeveredett az évekkel ezelőtt kirobbant pedofilbotrányba. A pletykák szerint ugyanis András herceg is részt vett Jeffrey Epstein , a szexuális bűnözőként elhíresült amerikai üzletember orgiáin.

András herceg akkor került a reflektorfénybe, amikor az ominózus szexpartik egyik áldozata, bizonyos Virginia Giuffre megvádolta a királyi család tagját, hogy megerőszakolta. A nő bíróság elé vitte az ügyet, ám végül sikerült peren kívül megegyezniük, így szép csendben elült volna a botrány, ha a pedofilvádak nem ütöttek volna bélyeget Andráson.

A hercegnek ugyanis le kellett mondania címeiről és még ma is a botrány utóhatásait nyögi: nemrég kiderült, hogy Károly megfoszthatja őt államtanácsosi szerepétől, most pedig arról szólnak a hírek, hogy elveszti saját testőrségét is. A fegyveres védelmet a brit adófizetők pénzéből finanszírozza az angol kormány, és a katonák mindenhová elkísérik III. Károly öccsét, ha elhagyja a kastélyt.

Az évi 3 millió fontba (megközelítőleg 1,5 milliárd forintba) kerülő fenntartási költségeket nem állja tovább decembertől a brit állam az Epstein-botrány miatt. András a brit lapinformációk szerint dühöng és panaszt fog tenni a megfelelő hatóságoknál – írja a Daily Mail.