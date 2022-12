Az 54 éves indiai férfi több alkalommal is azt álmodta, hogy megharapja egy kígyó. Utolsó elkeseredettségében felkeresett egy asztrológust, hogy segítsen neki megszabadulni a kígyótól.

A jós azt tanácoslta, hogy végezzen el egy púdzsát (vallási rituálét) egy kígyónak egy templomban, ahol egy kígyó odúja van. Majd hozzátette, hogy nyújtsa ki a nyelvét a kígyóra a púdzsá végeztével.

A férfi minden tanácsot megfogadott, és a púdzsa végén ki is öltötte a nyelvét a Russell-viperára. A mérgező állat azonban egy percig sem hezitált, megharapta a nyelvét férfinak, aki ott azonnal el is ájult - írja a Times of India.

A családja azonnal kórházba szállította a férfit akinek le kellett amputálni a nyelve jelentős részét.

A kórház főorvosa, S Szentil Kumérén elmondta, hogy a nyelv szövetét érintette a kígyó mérge, ezért a férfi érdekében amputálni kellett a nyelvét.

"A nyelve amputálása után, még négy napon át küzdöttünk, hogy megmentsük a beteg életét"

– tette hozzá a főorvos.