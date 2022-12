Az új büntető törvénykönyvet várhatóan még az idén elfogadja a parlament. Tilos lesz a többi között az elnök és az állami intézmények megsértése vagy az indonéz állami ideológiával ellenkező vélemény kinyilvánítása, de megtiltják a házasság előtti együttélést is. Az évtizedek óta készülő büntető törvénykönyvet december 15-én készülnek elfogadni - közölte Edward Omar Sharif Hiariej a Reuters hírügynökséggel. "Büszkék vagyunk a büntető törvénykönyvünkre, amely összhangban áll az indonéz értékekkel" - tette hozzá.

Ha elfogadják az új törvénykönyvet, érvényes lesz az indonézekre és a külföldiekre is. Üzleti csoportok aggodalmuknak adtak hangot, mert a szabályok ronthatják Indonézia megítélését üdülőhelyként és befektetési célpontként.



A tervezet korábbi változatát már 2019-ben el akarták fogadni, de országos tiltakozás kezdődött ellene: több tízezren tüntettek azok ellen a törvények ellen, melyek az a szólásszabadságot akarták korlátozni és az erkölcsöket szabályozták volna. Azóta a bírálók szerint minimális változások történtek, noha a kormány országszerte nyilvános konzultációkat tartott, hogy tájékoztasson róluk. A változások között szerepel, hogy a halálbüntetést életfogytiglanra lehet váltani tíz év jó magaviselet után, a nemi erőszak kivételével büntethetővé válik az abortusz, és benne van a törvénykönyvben a "fekete mágia" miatti szabadságvesztés is.



A legfrissebb, november 24-i tervezet szerint a házasságon kívüli szexről nem mindenki tehet bejelentést, csak például a közeli hozzátartozók.



Az elnök megsértéséről csak az elnök tehet bejelentést, legfeljebb három év börtön adható az elkövetőnek.