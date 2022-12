A legújabb Batman-film sztárja , Robert Pattinson óvja magánéletét, azonban a bulvárlapok ennek ellenére tudomást szereztek arról, hogy randizni kezdett egy brit színésznővel. Ismerkedési fázisuk már négy éve tart, és hivatalos eseményen most először jelentek meg egymás társaságában.

Robert Pattinsont sokan az Alkonyat-filmekből ismerik, az utóbbi években azonban drámai alkotásokban is megmutatta tehetségét. A fiatal brit sztár négy éve kezdett randizni a szintén színész, de modellként is dolgozó Suki Waterhouse-zal. Kapcsolatukat sokáig nem vállalták fel, habár többször is együtt fotózták őket.

A fiatalok első, közös és hivatalos megjelenésére a napokban került sor. Mindketten részt vettek a Dior divatház bemutatóján, ahová vörös szőnyegen sétálva vonultak a fotósok kamerái előtt – írja a People.