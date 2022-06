Csinosak, szépek gazdagok és sikeresek: nem is gondolnád, hogy egyszer ők is átlagos gyerekek voltak, akiket zaklattak vagy piszkáltak a suliban. Lehet, hogy valaki pont ebből merített erőt és lett később befutott sztár?

Lady GagaLady Gaga kiénekelte magából a gyerekkori sérelmeit. Nagyon sok számot írt arról, hogy őt hogyan piszkálták a középiskolában. Az énekesnőt csúnyának tartották nagy orra miatt és furcsán néztek rá, mert mindig énekelt és különkegesen öltözködött.

Demi LovatoAnnyira piszkálták az énekesnőt az iskolában, hogy 12 évesen sulit kellett váltania. Külön klubokat hoztak létre, "Legyünk Demi ellen" meg "Haljon Demi Lovato" néven. Most már tudja, hogy csak irigyek voltak rá az osztálytársai.

Mila KunisA színésznőt széles mosolya és nagy szemei miatt csúfolták az iskolában. Ma pedig pont ezekért rajong több százezer, akár milliónyi ember.

Robert PattinsonRobert Pattinson sem volt az osztálytársai kedvence. Mindig adott rá valami okot, hogy társai csúfolni tudják. Mivel már akkor is színésznek készült, viselkedését kicsit túljátszotta, ami szintén nem tetszett az iskolatársainak. Utólag ő is belátja, hogy néha tényleg sok tudott lenni.

RihannaAz énekesnőt a bőrszíne miatt közösítették ki az osztálytársai. De volt, hogy mellméretei miatt csúfolták. Riri ma már, ha visszagondol erre az időszakra, hálás a társainak, hiszen úgy véli, hogy a bántások megerősítették és csak építkezett ezekből a szituációkból.

Jessica AlbaNem is gondolnád, hogy a gyönyörű színésznőt csúfolták, sőt meg is verték az iskolában. Pedig de! Kiálló fogai miatt lett az osztálytársai célpontja. Emellett amiatt is kinézték maguknak, mert Alba szegény családban nőtt fel, így nem voltak menő cuccai. Édesapja gyakran kísérte el az iskolába, nehogy valami baja essen. Az ebédjét pedig sosem a társaival, hanem a nővérszobában fogyasztotta el.

Justin TimberlakeTimberlake-t pont azért csúfolták az iskolában, ami miatt később sikeres lett: amíg a társait a focizás kötötte le, addig ő szívesebben énekelt. Ez pedig nem tetszett a gyerekeknek, furcsának tartották és különböző gúnyneveket aggattak rá.

EminemMa már a világ egyik legsikeresebb rappere, ám zenéiből kiderül, hogy ez nem volt mindig így. Volt olyan dala, amelyben személyesen megnevezte a zaklatóját is. Előfordult, hogy az iskolában megvertek a mosdóban vagy a folyosón, és bezártak a szekrénybe. Legtöbbször azért, mert ő volt az új gyerek.

Nem kell messzire menni, ha bántalmazásról van szó, Magyarországon is találunk olyan hírességet, akit csúfoltak az iskolában.

Young GSosem akart konfliktusba keveredni a társaival, de a nagyobb gyerekek valamiért mindig kinézték maguknak. Viszont a barátai mindig mellette álltak és ha kellett, kihúzták a bajból.

HienVolt egy időszak, amikor származása miatt csúfolták, de ő ezt nem vette magára, elengedte a füle mellett. Ez pedig jó taktikának bizonyult, mert nagyon hamar abba is hagyták a piszkálását.