Kislánya hiába kérte, hogy ne tegye, mégis megtette, most pedig számolnia kell a következményekkel.

Anaya Peterson végleg elveszítheti a látásat, miután nem hallgatott a tanácsokra. Az ötgyermekes édesanya az egyik szemét zöldre, a másikat lilára tetováltatta.

Bár először csak az egyik szemét akarta kitetováltatni, mivel azt gondolta, hogyha megvakul, akkor legalább a másik szeme megmarad, de végül mégsem maradt ennél.

Az észak-írországi Belfastban élő nő kórházba került a szemgolyó-módosítás miatt, érzékenysége kapcsán pedig szürkehályog alakulhat ki mindkét szemén. Látása már most is folyamatosan romlik, távolabbról nem is látja az arcvonásokat - írja az NYPost.

"Úton, hogy rokkantsági ellátást kérjek minden negatív megjegyzésed után... a brit adófizetők jóvoltából" - írta a videóhoz.