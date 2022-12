Az Altmarkt-Galerie nevű bevásárlóközpontban kialakult helyzet "átláthatatlansága" miatt egyelőre nem derült ki, hány embert ejtettek túszul. A bevásárlóközpontot azonnal kiürítették, a téren zajló karácsonyi vásárt bezárták.



A Bild című német napilap beszámolója szerint egy fegyveres ember agyonlőtt egy nőt, ezután berontott az egyik helyi rádióállomásra. Itt több lövést is leadott, s ezt követően menekült be a bevásárlóközpontba, ahol egy nőt és egy gyereket túszul ejtett, majd elbarikádozta magát az egyik drogériában. A Radio Dresden nevű rádióállomás honlapján megerősítette a hírt, mely szerint reggel fél 9 órakor irodájukba egy fegyveres rontott be és többször is elsütötte fegyverét.



A drezdai rendőrség lerohanta az épületet, az ámokfutót elfogták, ám az intézkedés közben súlyos sérüléseket szenvedett, elhunyt.

Bei dem Einsatz ist der Tatverdächtige verstorben. Im Rahmen des Zugriffs und der Befreiung der Geiseln erlitt der 40-Jährige tödliche Verletzungen.



A nap folyamán a rendőrség azt közölte, hogy Drezda Prohlis városnegyedében egy családi házban rátaláltak egy halott nőre reggel 7 óra után, aki vélhetően a 40 éves David W. édesanyja, aki a túszokat ejtette.