Harry Kinney-Ryan néhány hét múlva töltötte volna be a 14. életévet. A fiatalt egy liverpooli mozi előtt gázolták halálra. A mentők mindent megtettek azért, hogy megmentsék a kamasz életét, de a kórházban belehalt a sérüléseibe.

"Nem tudtam, hogy ennyi mindent lehet egyszerre érezni. Még sosem voltam ennyire összetört, de büszke is vagyok a kicsi fiamra. Harry ugyanis szervdonor akart lenni, így a kicsikém most már egy hős. Már gyerekként is mindig szuperhős akart lenni, most pedig az is lett. Mindig szeretni foglak, Harry" - búcsúzott gyermekétől az összetört szívű édesanya.

Harryt egy 34 éves férfi házolta halálra, aki a nyomozást lezárásáig szabadlábon védekezhet.