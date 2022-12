Harminckét éven át volt házas Vitray Tamás, a legendás magyar újságíró és Kállay Bori színésznő. A válásukat három éve a tévés jelentette be, mivel úgy gondolta, előbb-utóbb úgyis kiderülne a dolog, és jobb, ha inkább ő osztja meg a hírt a közvéleménnyel. A válás részleteiről azonban egészen mostanáig nem beszélt.

Egy friss interjúban viszont sejtelmesen megfogalmazott pár gondolatot, melyből kiderülhet, pontosan mi vezethetett a váláshoz.

Minden elismerés, ez is. Hogy micsoda egy kiváló pasi vagyok, aki 87 évesen elválik. Mondhatták volna azt is, hogy miért nem tudott megmaradni a fenekén egy öregember, aki tudta, hogy előbb-utóbb ápolni kell, gond van vele. Be szokták adni az ilyeneket öregotthonba, majd befejezik

– kezdte Vitray a Heti Jégbüfében a Blikk szerint.

"Úgy éreztem, hogy bennem van még van annyi, hogy ezt érdemes megkockáztatni. Nem csak a kései időpont furcsa benne, hanem úgy jöttem el, hogy mindent magam mögött hagytam. Egyetlenegy dolog volt fontos, hogy minél előbb. Életre-halálra ment. Nem kívánok, és nincs okom vádaskodni, de ha egy házasság eljut idáig, kár keresni a hibást."

Mind a kettő hibás mindig. Biztosan most is így volt. Az irántam tanúsított érzelmek valamiért megfogyatkoztak. Eljutottam oda, hogy útban vagyok. Valahol engem keresnek, vagy rám várnak. Egyszerűen ennek meg kellett történni. Úgy éreztem, hogy akkor a nyugodt éveimet lopom el

– zárta a gondolatsort a legendás tévés és újságíró, akire nemrég ismét párt talált magának.