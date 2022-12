"Extrém eset, hogy transzplantált személy gyermeket szülhet, hiszen bármilyen komplikáció lép fel a szervátültetés következtében, az az anya és a születendő gyermek életét is veszélyezteti" – írta az egyetem oldalán dr. Bohács Anikó, az anya poszt-transzplantációs kezelőorvosa.

Éva az első nő Magyarországon, aki tüdőátültetés után gyermeket szülhetett. Még 2014-ben diagnosztizálták pulmonális hipertóniával, ami azt jelenti, hogy a tüdőben ismeretlen okok miatt összeszűkülnek az erek, ami miatt a szívnek pedig jóval nagyobb munkát kell végeznie. Bár gyógyszeresen kezelhető a betegség, de a valódi megoldás a tüdőátültetés.

"Az orvosaim megmondták, hogy emellett a betegség mellett nem vállalhatok gyereket, mert esélytelen lenne, hogy túléljem a várandósságot. 2018 szeptemberétől gyorsan kezdett romlani az állapotom, a rákövetkező évben már az országos onkológiai intézet intenzív osztályán feküdtem. 2 hét után, áprilisban kaptam a riasztást, hogy tüdő érkezett. A műtét 9 óráig tartott, 1 hétig altattak, utána még 2 hetet töltöttem lélegeztetőgépen, és végül júniusban mehettem haza" – mesélte a hajdúszoboszlói nő a Blikknek. Hozzátette, hogy 14 éves kora óta vágyott arra, hogy anya legyen.

"Utánajártam a külföldi sikertörténeteknek, néhány anyukával sikerült is felvennem a kapcsolatot, és ez hatalmas erőt adott nekem, hittem benne, hogy ha nekik sikerült, akkor nekem is sikerülni fog. A műtét után 3 évnek kellett eltelnie a teherbeesésig, én pedig eldöntöttem, hogy mindent megteszek majd azért, hogy ne történjen probléma a várandósság alatt. Sűrűn jártam vér- és légzésfunkció-vizsgálatokra, emellett nagyon vigyáztam, hogy ne szedjek össze semmilyen fertőzést. Jóformán csak otthon voltam, de minden megérte ezért a kis csodáért! Balázs december 16-án született, 3140 grammal, 53 centiméterrel, és teljesen egészséges. Mivel a férjem korábban leukémiás volt, ezért a pici lombikprogramban fogant meg, emiatt pedig külön hálás vagyok az Asszisztált Reprodukciós Centrum orvosainak, aki ezt az utat bejárták velünk" - folytatta. Azt is elmondta, hogy egyelőre a rokonság még nem találkozhatott a kicsivel. Az első hat hetet mindenképp hármasban töltik, hogy biztosak lehessenek abban: mindenki jól van.